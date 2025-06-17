JustİN Hyun, Yeni DeFi Uygulaması Affluent’i Kurdu

JUTİN HYUN’DAN YENİ BİR KRİPTO PARA YATIRIM UYGULAMASI

Eski TON Vakfı yöneticisi Justin Hyun, Affluent isimli yeni bir kripto para yatırım uygulaması geliştirdi. TON Blockchain üzerinde işleyen platform, Telegram kullanıcılarına merkeziyetsiz finans hizmetlerini kolay anlaşılır bir arayüzle sunmayı hedefliyor. Telegram’ın blok zinciri altyapısı The Open Network (TON) üzerinde faaliyet gösteren bu yeni kripto para yatırım platformu, kullanıcılarına güvene dayanmayan varlık yönetimi imkanları sunmaya başladı. Justin Hyun’un kurucu ortağı olduğu Affluent, kısaca resmen hizmet vermeye başladığını duyurdu.

KULLANICI DOSTU YATIRIM İMKANLARI

Affluent, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin karmaşık yapısını sadeleştirerek Telegram kullanıcılarının kolayca kredi ve getiri imkanlarından yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Uzman yönetimi ile otomatik akıllı sözleşmeleri bir araya getiren platform, Strategy Vault adı verilen kasalar aracılığıyla kullanıcıların varlıklarını yönetiyor. Bu sistem sayesinde kullanıcı mevduatları, optimize edilmiş getiri elde etmek hedefiyle farklı kredi piyasalarına otomatik olarak dağıtılıyor.

PLATFORUMUN TEMEL HEDEFİ

Affluent’un kurucu ortağı ve eş CEO’su Hyun, platformun ana amacının karmaşık DeFi hizmetlerini her seviyeden kullanıcı için anlaşılır bir deneyime dönüştürmek olduğunu dile getirdi. Vault Manager sistemi ile desteklenen protokol, insan yargısı ve algoritmik yönetim arasında denge bularak uzun vadeli performans ve güvenliği optimize etmeyi hedefliyor.

Geleneksel finans sektöründe opsiyon ticaretine odaklanmış bir diğer kurucu ortak Hyung Lee, Affluent’un TradFi ve DeFi deneyimlerini eşsiz bir biçimde bir araya getirdiğini belirtti. Platform, kullanıcıların Telegram üzerinden tek bir tıklama ile varlıklarını yatırarak faiz kazanmalarını sağlayacak yenilikçi bir mekanizma da sunuyor. Lee, Web3 teknolojisinin tüm avantajlarını vurgularken geleneksel finansın güvenlik ve risk yönetimi özelliklerini de içeren yeni nesil DeFi protokolleri geliştirdiklerini ifade etti.

KULLANICI ARAYÜZÜ VE YALINLIK

TON ekosisteminde yerel olarak geliştirilen Affluent, temiz ve basit bir kullanıcı arayüzü sunarken, arka planda uzmanlar tarafından yönetilen kasalar ile varlık tahsisi ve getiri stratejilerini otomatikleştiriyor.