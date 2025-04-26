Justin Sun, TRUMP Yatırımcısı Olabilir

TRON KURUCUSU YATIRIMCI OLUP OLMADIĞI MERAK KONUSU

TRON’un kurucusu Justin Sun’ın, TRUMP token’a yaptığı yatırımlarla ilgili haberler, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Arkham Intelligence’ın sunduğu verilere göre, Sun ile bağlantılı olduğu iddia edilen HTX borsasına ait bir soğuk cüzdan, TRUMP yatırımcıları arasında en üst sırada yer aldı. Cüzdanın gerçek sahibinin kim olduğu hala netlik kazanmadı, fakat bu spekülasyon, TRX’e olan yatırımcı ilgisini artırıyor. TRX, 0.249, 0.255 ve 0.259 dolarlık direnç seviyelerini aşarsa 0.30 dolara ve hatta Aralık 2024’ten beri görülmeyen 0.40 dolara kadar yükselebilir.

YENİ YATIRIM FIRSATLARI KAPIDA

Kasım 2021’de, ConstitutionDAO adlı bir grup kripto gönüllüsü, ABD Anayasası’nın nadir bir kopyasını satın almak amacıyla bir DAO kurarak Sotheby’s müzayedesinde mücadele etti. Açık artırmayı kaybettikten sonra proje dağıldı, ancak PEOPLE token işlem görmeye devam etti. Son bir hafta içinde yaklaşık yüzde 35 değer kazanarak dikkat çekti. Teknik analizde yükselişin işareti olan “golden cross” formasyonu ile birlikte daha fazla değer kazanması durumunda 0.0174, 0.0193 ve 0.0239 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

MELANIA TOKEN’DA YENİDEN YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Eski First Lady Melania Trump’tan esinlenerek oluşturulan MELANIA, TRUMP token’dan birkaç gün sonra piyasaya sürüldü ve hikâyesiyle birlikte anılmaya devam ediyor. Değerinde büyük bir düşüş yaşansa da, TRUMP token’a olan ilginin artması MELANIA’nın da toparlanma potansiyelini artırıyor. Politik meme coin’lere yönelen yatırımcıların ilgisiyle MELANIA son yedi günde yüzde 29’un üzerinde değer kazandı. Eğer artış devam ederse, MELANIA 0.57, 0.668 ve 0.82 dolar seviyelerini test edebilir.