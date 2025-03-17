Justin Theroux ve Nicole Bloom Evlendi

ÜNLÜ OYUNCU JUSTIN THEROUX’UN EVLENMESİ

Ünlü aktör Justin Theroux (53), 23 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Nicole Brydon Bloom (30) ile Meksika’nın popüler turistik bölgesi Tulum’da yapılan sıcak bir plaj töreninde dünyaevine girdi. Törene sadece birkaç davetli katılırken, Theroux’nun sevgili köpeği Kuma da bu özel günde yanında bulunuyordu. Çift, Karayip sularının turkuaz rengi ile beyaz kumların üzerinde yapılan törende sade ama şık giysileriyle dikkatleri üzerine çekti.

ÇİFTİN İLİŞKİSİNİN GİDİŞATI

2023 yılının Şubat ayında ortak arkadaşları sayesinde tanışan bu çift, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih etti. İkili, ilk kez geçmiş yıl Aralık ayında Nicole’un kız kardeşinin düğününde sosyal medyada birlikte görüntülenmişti. Ayrıca bu yıl Haziran ayında oyuncu Naomi Watts’ın Meksika’daki düğününe de katıldılar. “The Gilded Age” dizisindeki rolüyle tanınan Bloom, 2017’de Elon Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra tiyatro sahnesinde kariyerine adım atmıştı. Kuzey Carolina doğumlu olan oyuncu, ünlü “Downton Abbey” dizisinin hayranı olduğunu ve Julian Fellowes ile çalışma hayalini daha önceki röportajlarında açıkça dile getirmişti.

JUSTIN THEROUX’UN GEÇMİŞİ VE BAŞARILARI

Theroux, HBO’nun “The Leftovers” dizisindeki ve “Mulholland Drive” filmindeki rolleriyle tanınan bir isim. Daha önce 2015-2017 yılları arasında ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile evli kalmış olan Theroux, geçmişte bir televizyon programında Nicole ile ilk tanıştığı anı anlatarak, ona âşık olduğunu itiraf etmişti. Çift, nikâh töreninin hemen ardından Yucatan Yarımadası’ndaki lüks bir tesiste balayı tatillerine başlamış durumda.