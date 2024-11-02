“Juventus, 127. Yıl Dönümünü Kutluyor”

JUVENTUS’UN ZİRVE YARIŞINA DAHİL OLMA ÇABASI

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) 2011-2012 sezonundan 2020’ye kadar arka arkaya 9 şampiyonluk kazanarak ülke rekorunu elde eden Juventus, kadro yapılanmasındaki eksiklikler nedeniyle sonrasında zirve yarışından uzak kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın katkısıyla etkili performans sergileyen Juventus, teknik direktör Thiago Motta yönetiminde bu sezon daha istikrarlı bir başlangıç yaptı.

MAĞLUBİYET YAŞAMADAN İLERLİYOR

İtalya’nın siyah-beyazlı takımı, 10 haftalık lig sürecinde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Serie A’da 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan siyah-beyazlılar, toplamda 18 puanla 6. sırada yer aldı. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle mücadele etti. Takım kadrosunda Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi önemli oyuncular yer alırken, Kenan Yıldız da bu sezon iki gol kaydetti ve bir asist yaptı.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Torino kentinde 1 Kasım 1897’de spor faaliyetleri amacıyla kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, 127. yılını kutladığı bu dönemde İtalya tarihindeki en önemli takımlardan biri haline geldi. “Gençlik” kelimesinden adını alan kulüp, birçok yıldız futbolcu ile ülke ve Avrupa futbol tarihine önemli başarılar kazandırdı.

KULÜPLE ÖZDEŞLEŞEN YILDIZLAR

Ekonomik olarak İtalya futbol tarihinin önde gelen kulüplerinden olan Juventus, birçok yıldız futbolcunun yetişmesine olanak sağladı. Bunlar arasında 1993-2012 yılları arasında kulüpte görev alan Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu. Del Piero, çok sayıda zaferle birlikte 290 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu da oldu. Gianluigi Buffon ise 685 maçta kaleci olarak görev yaptı. Diğer önemli oyuncular arasında Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci gibi isimler, takımın savunma gücünü simgeliyor.

KUPA REKORLARINI ELİNDE TUTUYOR

Serie A’da 36, İtalya Kupası’nda 15 ve İtalya Süper Kupa’da 9 zafer ile bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki Juventus, uluslararası arenada da önemli başarılar elde etti. “Juve” lakabı ile bilinen İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni iki, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı bir, UEFA Kupası’nı üç kez kazanarak müzesinde önemli kupalara yer verdi.

ALTYAPI BAŞARILARIYLA TANINIYOR

Altyapısına büyük önem veren Juventus, birçok önemli oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı. Kulübün altyapısında yetişen Gianpiero Combi, Pietro Rava, Giampiero Boniperti ve Roberto Bettega gibi isimler bu başarıların temeli oldu.

CALCIOPOLI’DEN SONRA YENİDEN ZİRVEDE

2006 yılında yaşanan “Calciopoli” şike skandalı sonrası 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarının şampiyonlukları iptal edilen Juventus, bu travmanın ardından Serie A’ya 2007-2008 sezonunda döndü ve 2011-2012 sezonundan itibaren 9 sezon boyunca zirveyi kimseye bırakmadı. Bu başarılı serinin 2021’de Inter tarafından sonlandırıldığı belirtildi.