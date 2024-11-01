“Juventus, 127. Yılını Kutluyor” “Juventus, 127. Yılını Kutluyor”

JUVENTUS’UN ZİRVE YARIŞINA DÖNÜŞÜ

İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) 2011-2012 sezonundan itibaren 2020 yılına dek arka arkaya 9 şampiyonluk kazanarak ülke rekorunu kıran Juventus, kadro yapısındaki eksiklikler nedeniyle son dönemlerde zirve yarışına katkı sağlayamadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın etkileyici oyunuyla katkıda bulunduğu Juventus, teknik direktör Thiago Motta yönetiminde bu sezon son yıllara göre daha istikrarlı bir başlangıç yaptı.

MAĞLUBİYET YAŞAMADI

İtalya’nın siyah-beyazlı ekibi, geride kalan 10 hafta boyunca mağlubiyet yüzü görmedi. Serie A’da 4 galibiyet ve 6 beraberlik alan ekip, 18 puanla 6. sırada yer aldı. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahada yer aldı. Kadrosunda Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi önemli oyuncuları bulunan Juventus’un en dikkat çeken isimlerinden biri de Kenan Yıldız. İtalya derbisinde Inter’e karşı iki gol atan milli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile bu sezonda 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

127. YILINI KUTLUYOR

Torino kentindeki Massimo d’Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897’de spor faaliyetleri amacıyla kurulan Juventus, iki yıl sonra futbol kulübüne dönüştü. Bugün 127. yılını kutlayan kulüp, İtalya tarihinin en önde gelen takımları arasında yer alıyor. Latince kökenli “gençlik” kelimesiyle isimlendirilen kulüp, dünya futboluna birçok önemli isim kazandırarak dikkate değer başarılar elde etti.

ÖNEMLİ OYUNCULARLA FAALİYET GÖSTERDİ

Ekonomik açıdan İtalya futbol tarihinde de önemli bir yer edinen Juventus, birçok başarılı oyuncuya ev sahipliği yaptı. 1993-2012 yıllarında kulüpte forma giyen İtalyan yıldız Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu. Bu süreçte 6 lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi pek çok başarıya imza atan Del Piero, 290 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da kazandı. Tarihin en iyi kalecileri arasında yer alan Gianluigi Buffon ise 685 maçta Juventus’un kalesini korudu. Oyuncular Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci de takımın defansif gücünün simgeleri arasındadır. Juventus forması giymiş önemli isimlerden bazıları ise Dino Zoff, Antonio Conte, Pavel Nedved ve Cristiano Ronaldo’dur.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM

Serie A’da 36, İtalya Kupası’nda 15 ve İtalya Süper Kupa’da 9 kez birinci olarak ulusal düzeyde en çok kupa kazanan kulüp konumundaki Juventus, uluslararası alanda da aynı başarıyı göstermeyi başardı. “Juve” lakaplı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu 2 kez (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı 1 kez (1983-84), UEFA Kupası’nı ise 3 kez (1976-77, 1989-90, 1992-93) kazandı.

ALTYAPI DESTEĞİYLE YETİŞEN ŞAMPİYONLAR

Kuruluş tarihi boyunca altyapısına büyük önem veren Juventus, birçok önemli yeteneği futbol dünyasına kazandırdı. Kulüp altyapısında yetişmiş İtalyan futbolcular arasında, 1934 Dünya Kupası’nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası şampiyonu Pietro Rava gibi isimlerin yanı sıra Paolo Rossi gibi efsane oyuncular bulunmaktadır.

CALCIOPOLİ SÜRECİNDEN SONRAKİ YENİDEN KALKIŞ

2006 yılında İtalyan futbolunda patlak veren “Calciopoli” şike skandalı sebebiyle cezalandırılan Juventus, 2004-2006 dönemindeki iki şampiyonluğunun elinden alınmasının ardından yeniden ligde yükselişe geçti. 2007-2008 sezonunda Serie A’ya dönen siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan 2020 yılına kadar dikkat çekici bir performans göstererek 9 kez şampiyon oldu. Juventus’un 9 yıllık şampiyonluk serisine ise 2021 yılında rakibi Inter son verdi.