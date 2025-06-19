Juventus, Al Ain’i 5-0 yendi

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA JUVENtUS FIRTINASI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nun ilk karşılaşmasında İtalya’nın önde gelen takımlarından Juventus, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ain ile mücadele etti. Audi Field Stadyumu’nda gerçekleşen maçta Juventus, rakibini 5-0’lık net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

MUANİ VE CONCEICAO İLE GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Juventus’un gollerini atan oyuncular arasında Kolo Muani, 11 ve 45+4. dakikalarda, Francisco Conceicao ise 21 ve 58. dakikalarda sahne aldı. Ayrıca, milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 31. dakikada uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımın üçüncü golünü kaydetti. Bu mükemmel gol, maça damgasını vurdu. İşte o gol;