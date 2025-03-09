Juventus Atalanta Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Juventus ile Atalanta arasındaki mücadelenin yayın kanalları merak ediliyor. İtalya Serie A’nın önemli karşılaşmalarından biri olacak olan Juventus Atalanta maçı, farklı kanallardan canlı olarak takip edilebilecek. Bu önemli maç, S Sport Plus, S Sport 2 ve CBC Sport kanallarında yayınlanacak.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Bu mücadele, 9 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ve başlangıç saati 22:45 olarak belirlenmiş durumda. Juventus Atalanta maçı henüz başlamadı ve futbolseverler, bu büyük karşılaşmayı bekliyor.

MAÇ YERİ

Juventus ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, Torino’da bulunan Allianz Stadyumu’nda oynanacak. Bu seyirci dolu stadyumda, iki takımın zorlu mücadelesine tanıklık edilecek.