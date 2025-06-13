Spor

Juventus, I. T.’nin Kontratını Uzattı

juventus-i-t-nin-kontratini-uzatti

JUVENTUS, TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İtalya 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvat teknik adamın kontratı, 30 Haziran 2027 tarihine kadar bir yıl opsiyonla uzatıldı.

TUDOR MART AYINDA İŞ BAŞINA GEÇTİ

47 yaşındaki Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda da görev yaptı. Juventus’un başına mart ayında geçen Tudor, kulüp bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mardin’de Yangında 1000 Dönüm Buğday Yandı

Mardin'in Derik ilçesindeki bir ekili alanda meydana gelen yangında 1000 dönümlük buğday alevler içinde kaldı.
Gündem

Aydın’da Motosiklet Kazasında Özgür D. Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.