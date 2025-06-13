Juventus, I. T.’nin Kontratını Uzattı

JUVENTUS, TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İtalya 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hırvat teknik adamın kontratı, 30 Haziran 2027 tarihine kadar bir yıl opsiyonla uzatıldı.

TUDOR MART AYINDA İŞ BAŞINA GEÇTİ

47 yaşındaki Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda da görev yaptı. Juventus’un başına mart ayında geçen Tudor, kulüp bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.