Juventus, I. Tudor’un Kontratını Uzattı

JUVENTUS, İGOR TUDOR’UN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un sözleşmesini uzatmaya karar verdi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcının kontratının, 1 yıl opsiyonla birlikte 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

TECHNİK DİREKTÖR TUDOR MART AYINDAN BERİ GÖREVDE

47 yaşındaki Igor Tudor, daha önce Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda görev yapmıştı. Tudor, Juventus’un teknik direktörlük koltuğuna mart ayında oturdu ve o günden bu yana kulübü yönetiyor.