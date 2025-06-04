Juventus, İsak Vural’ı Takip Ediyor

DAMIAN COMOLLI’NİN TRANSFER HAMLESİ

Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olarak görev yapan Damien Comolli, Serie A takımı Juventus’un genel direktörü olduktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Comolli, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu İsak Vural’ı transfer listesine eklemeye karar verdi.

ISAK VURAL’IN GELECEĞİ

TuttoSport’ta yer alan bilgilere göre, genç oyuncu İsak Vural, devre arasında Hammarby’den Serie B takımı Frosinone’ye transfer oldu ve önümüzdeki sezon Juventus forması giyebilme ihtimali bulunuyor. Ancak Torino ekibinin, şu an için İsak için herhangi bir girişimde bulunmadığı bildiriliyor.

İsak Vural, Juventus dışında Atalanta ve Pisa’nın yanı sıra LaLiga’dan Real Betis tarafından da takip ediliyor. Bu sezon Frosinone için 24 maça çıkan genç oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.