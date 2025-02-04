Juventus, Kenan Yıldız İçin Bedel Belirledi

JUVENTUS’TAN ASTRONOMİK BEDEL

İtalyan futbolunun önemli temsilcisi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için dikkat çekici bir bonservis bedeli belirliyor. İtalyan medya organı Corriere dello Sport’un aktardığı bilgilere göre; Juventus, bir yandan mevcut ödemelerini gerçekleştirmek, diğer yandan ise gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Kenan Yıldız’ı transfer listesine koyma kararı alabiliyor.

GÜÇLENDİRME HAMLELERİ

Juventus’un, Kenan Yıldız’ı elden çıkarma düşüncesi, takımın geleceği için önemli bir hamle olabilir. Kulüp, bu adımları atarak transfer döneminde yapacağı güçlendirmelerle kadrosunu daha da geliştirmeyi planlıyor. Kenan Yıldız’ın potansiyeli, kulüp için değerli bir kazanç sağlama fırsatı sunuyor.