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Juventus, Kenan Yıldız’la Sözleşme Uzatacak

JUVENTUS TRANSFERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Damien Comolli’yi kadrosuna katan Juventus, dış transferin yanı sıra iç transferde de hızlı bir dönem geçiriyor. Bu kapsamda, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme gerçekleşti. La Gazetta dello Sport’ta çıkan haberlere göre, Juventus, 10 numara ile forma giyen Kenan Yıldız’ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübünün, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından Kenan Yıldız ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

KENAN YILDIZ’IN YENİ SÖZLEŞMESİ

20 yaşındaki genç yıldızın, yeni sözleşmesinin 2030 yılına kadar süreceği ve maaşının da 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı aktarılıyor. Juventus formasıyla geçtiğimiz sezonda 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol atıp, 7 asist yaparak dikkat çekti.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

Millî futbolcunun adı, ayrıca Premier Lig ekipleriyle anılıyor ve piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu durum, Kenan Yıldız’ın kariyerinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu ortaya koyuyor.

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