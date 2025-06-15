Juventus, Kenan Yıldız’la Sözleşme Uzatacak

JUVENTUS, KENAN YILDIZ’LA SÖZLEŞME UZATIYOR

Juventus, Damien Comolli’yi kadrosuna kattıktan sonra dış transferde olduğu kadar iç transferde de aktif bir dönem yaşıyor. Bu bağlamda milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. La Gazetta della Sport’ta yayımlanan habere göre, Juventus, 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız’ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

İtalyan kulübünün, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından Kenan Yıldız’a imza attıracağı bilgisi veriliyor. 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun 2030 yılına kadar devam edecek yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca, Kenan Yıldız’ın yeni maaşının 3-4 milyon euro civarında olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında geride kalan sezonda toplam 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asist yaparak dikkat çekti. Premier Lig takımlarıyla anılan milli futbolcunun piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.