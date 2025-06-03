Juventus, Kerem İçin Teklif Yaptı

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Benfica formasıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Calcio Mercato’da yer alan bilgilere göre; İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmek için harekete geçti. Haberde, Juventus’un Benfica’ya 25 milyon euro değerinde bir ön teklif yaptığı bildiriliyor.

BENFICA’NIN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Ancak, Benfica’nın Torino kulübünün teklifini az bulduğu ve Kerem için 40 milyon euro gibi bir bonservis beklediği ifade ediliyor. Juventus’un bu rakamlara çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

KEREM’İN PERFORMANSI GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Benfica’daki ilk sezonunda toplam 49 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik bir performans sergiliyor. 26 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.