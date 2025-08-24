Juventus, Parma’yı 2-0 yendi

JUVENTUS’UN GALİBİYETİ

Serie A’nın açılış haftasında Juventus ile Parma karşılaştı. Juventus’un ev sahipliğinde gerçekleşen bu mücadelede, Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. Her iki golün asistlerini ise milli oyuncumuz Kenan Yıldız yaptı.

KIRMIZI KART VE PUAN DURUMU

Juventus’ta Andrea Cambiaso, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona taraftarlarının önünde 3 puanla başlamış oldu. Parma ise oynadığı ilk maçta puansız kaldı.

KENAN YILDIZ’IN PERFORMANSI

Kenan Yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Juventus taraftarı tarafından övgüyle karşılandı. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, sosyal medya üzerinden milli oyuncunun başarılı oyununu öne çıkararak birçok olumlu yorum paylaştı.