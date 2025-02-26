juventus-ta-luiz-2-hafta-yok

JUVENTUS’TAN AÇIKLAMA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı sebebiyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kulübün yaptığı duyuruda, 26. hafta mücadelesinde Cagliari’ye karşı oynanan maçta sakatlanan Douglas Luiz’in, 82. dakikada Samuel Mbangula ile yer değiştirdiği ifade edildi. Sakatlık sonucunda sol uyluk kemiğinde hasar yaşandığı kaydedildi.

BAŞKA BİR HATIRLATMA

İtalyan basınında yayınlanan haberlerde ise, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta boyunca forma giyemeyeceği bilgisi veriliyor.