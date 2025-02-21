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Juventus’tan Kenan Yıldız İçin Tarihi Talep

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KENAN YILDIZ’IN PERFORMANSI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa’nın en yetenekli genç futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. İtalyan kulübü, Kenan’ın da içinde bulunduğu yeni sezon için kadro planlamasını hızlı bir şekilde yapmaya başladı.

JUVENTUS’UN KADRO PLANLARI

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa, bazı önemli futbolcuları takımdan göndermeyi düşünecek. Bu futbolculardan biri olarak Kenan Yıldız ön plana çıkıyor. Haberde, Chelsea’nin geçtiğimiz yaz Kenan Yıldız için 60 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin Juventus tarafından reddedildiği belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ HAKKINDA

Ayrıca, İtalyan devinin milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedeli de dile getirildi. Eğer Juventus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa, Kenan Yıldız’ı 80-90 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı planlıyor.

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