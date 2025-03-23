Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor

İTALYA SERİE A’DA YENİ DÖNEM

İtalya Serie A’nın önde gelen takımlarından Juventus, Thiago Motta ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Hırvat teknik adam Igor Tudor ile anlaşma sağladı. Tudor’un sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı, eğer Juventus Şampiyonlar Ligi biletini alırsa sözleşmesinin 2026 yılına dek uzayacağı belirtildi.

JUVENTUS’DA RESMİ AÇIKLAMA

Juventus kulübü, resmi bir duyuru yaparak “Erkekler A Takımı’nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hoş geldin Igor. Thiago Motta ve ekibine profesyonellik, tutku ve özveriyle yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ediyor, onlara gelecek için en iyisini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Tudor, Juventus’un başında bu sezon sonuna dek görev yapacak.

TECRÜBE SAHİBİ BİR TEKNİK DİREKTÖR

Futbolculuk döneminde Juventus formasını giyen Igor Tudor, ayrıca İtalyan ekibinde Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Tudor, Galatasaray ve Karabükspor gibi takımlarda edindiği deneyim ile dikkat çekiyor. 46 yaşındaki hırvat teknik direktör, daha önce Marsilya, Hellas Verona, Hajduk Split, Udinese ve PAOK takımlarında da görev aldı. Şu anki görevinde, Juventus’un 29 haftada 5. sırada bulunduğu bir Serie A sezonunun başında bulunuyor. Takım, bu süreçte 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplamda 52 puan elde etti.