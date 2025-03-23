Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

İtalya’nın Bundesliga temsilcisi Juventus, alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Thiago Motta’yı görevden alarak, takımın başına Igor Tudor’u getirdi. Yapılan resmi açıklamada, “Erkekler A Takımı’nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hoş geldin Igor. Thiago Motta ve tüm ekibine bu aylarda gösterdikleri profesyonellik ve tutku ve özveriyle yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve kendilerine gelecek için en iyisini diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Yeni teknik direktör Tudor, sezon sonuna kadar Juventus’un başında olacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

İtalyan kulübü, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda Tudor’un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak. Igor Tudor, futbolculuk kariyerinde Juventus forması giymiş olup, Andrea Pirlo döneminde de yardımcı antrenörlük yaptı. Ayrıca Tudor, Türkiye’de Galatasaray ve Karabükspor’u çalıştırmış. 46 yaşındaki Hırvat teknik adam, daha önce Marsilya, Hellas Verona, Hajduk Split, Udinese ve PAOK gibi takımlarda da görev aldı.

LİGDEKİ DURUM

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, İtalya Serie A’da 29 haftayı geride bıraktı ve şu an 5. sırada yer alıyor. Bu süreçte 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 52 puan topladı.