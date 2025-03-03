Juventus Verona Maçı Canlı Nasıl İzlenir?

JUVENTUS VERONA CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Maçın heyecanını canlı yayın ile yaşamak isteyen futbolseverler, Juventus Verona maçı için araştırmalar yapıyor. Juventus Verona maçını canlı izlemek için gerekli bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

SPOR PLUS ÜZERİNDEN CANLI YAYIN

Juventus Verona maçını S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izleme imkanı bulunuyor. Bu maçı izlemek için platformun bir üyesi olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Juventus Verona maçı, bu akşam saat 22.45’de başlayacak. Maç, Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak.