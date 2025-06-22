Juventus, Wydad’ı 3-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’ndaki ikinci maçında Juventus, Wydad ile karşı karşıya geldi. Maçta dikkatleri çeken isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu.

KENAN YILDIZ’DAN HARİKA PERFORMANS

Karşılaşmanın 6. dakikasında ceza sahasına etkili bir şekilde giren Kenan, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız isim, 16. dakikada bu kez ceza sahası yayı önünden yaptığı harika vuruşla topu 90’a yolladı ve takımının skorunu ikiye katladı.

Grubun ilk maçında Al Ain filelerini de havalandıran 20 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla üçüncü golünü atmış oldu. Kenan Yıldız, Juventus’un başarı yolundaki en önemli isimlerden biri haline geliyor.