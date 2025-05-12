K. A. “Kayserispor Örnek Bir Takım.”

BAŞKAN AÇIKALIN’DAN BÜYÜK TEBRİKLER

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımının gösterdiği mücadele ile Türkiye genelinde örnek bir kulüp haline geldiğini belirtti. Açıkalın, Antalyaspor’a karşı elde edilen 3-1’lik galibiyetin ardından stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAKIM VE TARAFTAR İŞBİRLİĞİ

Açıkalın, “Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Bu galibiyet, taraftarlarımıza armağan olsun. Onlar, yağmurda, çamurda, soğukta her zaman takımı desteklediler. Her çağrıma kulak verdiler, stadı doldurdular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor tüm Türkiye’ye örnek bir takım olmuştur. Kayserispor mücadelenin, pes etmemenin adı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK EMEK VE TEŞEKKÜR

Açıkalın, takımın başarısının arkasında büyük bir emek olduğunun altını çizerken, “O formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere karşı verilen büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bizi daha güzel günlere ulaştıracak inşallah.” şeklinde konuştu.