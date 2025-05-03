K.A. Tutuklandı, Muhammet Aylas Toprağa Verildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, miras yüzünden aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet Aylas’ı pompalı tüfekle vurarak öldüren amca K.A., tutuklandı. Olay, dün akşam saat 19:30 sıralarında Acısu Mahallesi Ender Sokak’ta gerçekleşti. Miras meselesi yüzünden tartışan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında bir gerginlik patlak verdi.

TARTIŞMANIN SEBEBİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Tartışmanın ardından Muhammet Aylas, 41 AVF 228 plakalı otomobiline binip gideceği esnada, amca K.A., 41 EB 668 plakalı aracıyla yeğeninin otomobiline çarparak durdurdu. Ardından K.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. K.A., gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrolünde Muhammet Aylas’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tüm bu gelişmelerin ardından Aylas’ın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

CENAZE TÖRENİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Muhammet Aylas’ın cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki Seyyide Aişe Camisi’ne getirildi. Burada, ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı ve Muhammet Aylas, Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bununla birlikte K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.A., tutuklandı.