K.A.Y. Düşerek Suya Düştü, Anne Vefat Etti

Olay, saat 16.00 civarında kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı yakınlarında gerçekleşti. Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, çocukları K.A.Y. ve A.S.Y. ile birlikte ormanlık alanda yürüyüş yapıyordu. İddiaya göre, K.A.Y. dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. hemen peşinden suya atladı. Anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak amacıyla suya girdi.

kendileriyle sudan çıkan çocuk

K.A.Y., kendi imkânlarıyla sudan çıktıktan sonra çevredekilerden yardım talep etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye götürülürken, ekipler anne ve diğer çocuğu kurtarmak için çalışmalarına başladı. A.S.Y., ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye gönderildi.

annenin cansız bedeni bulundu

Kısa bir süre sonra kurtarma ekipleri, anne Karabudak’a ulaştı. Yapılan kontrollerde, onun hayatını kaybettiği tespit edildi. Karabudak’ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul, “Bağırma sesini duydum, hemen ambulans ve itfaiye sesini de işittim. Olay yerine ulaştık ve çocuğu kurtardık. Diğer çocuğu göremedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne yaşamını yitirdi” dedi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma açtı.