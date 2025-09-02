K. Aktürkoğlu, F. Bahçe’ye imza attı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN YENİ TRANSFERİ

A Milli Takım’ın önemli oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda attığı golle Fenerbahçe’yi elerken, aynı hafta içerisinde 22.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir bonservisle yeni takımına imza attı. Bu transfer, Kerem’in futbol kariyerinde önemli bir adım olabiliyor.

BODRUM FK VE DİĞER TAKIMLARINA DAHA FAZLA KAZANÇ

Kerem’in 8 yıl önce formasını giydiği Bodrum FK, oyuncudan kazanmayı sürdürüyor. Kulüp, UEFA Dayanışma Bedeli kapsamında 113 bin Euro daha alıyor. Ayrıca, Kerem’in eski takımları olan Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor ve 24Erzincanspor da dayanışma payına hak kazanıyor. Bu durum, futbolun büyüklüğünde dayanışma ruhunun devam ettiğini gösteriyor.

KEREM’İN BODRUM FK’DAKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, 2016-2017 sezonunda Bodrum FK formasıyla 27 maçta sahaya çıkarak 4 gol atma başarısını gösterdi. Bu performansı, onun kariyerinde önemli bir yer tutuyor ve genç futbolcular için de bir örnek niteliği taşıyor.