K. Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU ARTIK FENERBAHÇELİ

Fenerbahçe, Benfica’dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımın, Portekiz temsilcisi Benfica’dan transfer ettiği 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

YOLCULUK VE PAYLAŞIM

Hakan Safi, sosyal medya üzerinden Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe formasını giymiş bir fotoğrafını paylaşarak, “İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu” şeklinde açıkladı.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

