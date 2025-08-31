K. Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU ARTIK FENERBAHÇELİ

Fenerbahçe, Benfica’dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımın, Portekiz temsilcisi Benfica’dan transfer ettiği 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

YOLCULUK VE PAYLAŞIM

Hakan Safi, sosyal medya üzerinden Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe formasını giymiş bir fotoğrafını paylaşarak, “İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu” şeklinde açıkladı.