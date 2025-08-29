Haberler

K. Aktürkoğlu, M. Terim’i Sildi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA TEPKİ GELDİ

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe ile yapılan anlaşmanın ardından, Galatasaray döneminde çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya üzerinden kaldıran Kerem Aktürkoğlu’na yönelik eleştiriler yükseldi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Kerem Aktürkoğlu’nun babasıyla olan fotoğrafını silmediğini paylaşarak “Bu gözden kaçmış olabilir mi?” açıklamasında bulundu.

MERVE TERİM’İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKİYOR

Merve Terim’in bu paylaşımının ardından, Kerem Aktürkoğlu’nun Merve Terim’i sosyal medya üzerinden takipten çıkması dikkat çekti. Bu durum, futbolcu ile Terim ailesi arasında bir gerilimin yaşandığını gösteriyor. İlişkilerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

