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K. Aktürkoğlu, Sevilla İzlemeye Devam Ediyor

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Benfica’da forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği etkileyici performans ile adından sıkça söz ettiriyor. İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre, La Liga’dan Sevilla kulübü, Kerem için harekete geçmiş durumda. İspanyol ekibinin scoutları, bu gece gerçekleşecek Türkiye-Meksika hazırlık maçında 26 yaşındaki futbolcuyu tribünden yakından takip edecek.

SEVİLLA’NIN İLGİSİ SÜREKLİ ARTYOR

A Milli Takım’ın ABD ile oynadığı hazırlık maçında da Kerem Aktürkoğlu’nu izleyen Sevilla yetkililerinin, milli oyuncu hakkında ayrıntılı bir rapor hazırladığı bildiriliyor. Uzun bir süredir Sevilla’nın Kerem’i izlediği ifade edilirken, Meksika maçı sonrasında Benfica’ya somut bir teklif yapılabileceği öne sürülüyor. Bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asist kaydeden Kerem, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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