K.B.’nin 37 yıl 4 ay hapis

KASTAMONU’DA FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kastamonu’da 37 yıl 4 ay hapis cezası olan bir firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda, “kasten öldürme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçları nedeniyle 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Söz konusu operasyonda, emniyet güçlerinin kararlı çalışmaları dikkat çekti.