K. Bass, Korkuya İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

BAŞKAN BASS’TAN GÖÇMEN PROTESTOLARINA YANIT

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek gösterileri sırasında “korkunun vatandaşlara karşı bir silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini” dile getirdi. X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles’ın bu tür korkuları, “şehri güçlü kılan kent sakinlerine karşı silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini” vurguladı. Bass, “Yönetimim, her sakinin haklarını bilmesini ve ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olmasını sağlamak için toplum kuruluşları, hukuk savunucuları ve yerel liderlerle birlikte çalışıyor. Bu şehir birlik içinde.” şeklinde konuştu.

GÖÇMEN BASKINLARI TOPLUMU FELÇ EDİYOR

Bass, bir başka paylaşımında ise göçmenlere yönelik baskınların “toplumu felç ettiğini” ifade ederek, bu durumun “kamu güvenliğiyle ilişkili olmadığı ve açık ve net şekilde siyasi intikam olduğu” görüşünü ortaya koydu. Ayrıca, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00’den 06.00’ya kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı.

LOS ANGELES’TA GÖSTERİLERİN ARDINDA YALNIZCA GÜVENLİK DEĞİL

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla gerçekleştirilen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı, zamanla güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıkladı ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri hedef aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızın bölgede görevlendirilmek üzere harekete geçtiğini belirtirken, Bakan Hegseth, “artan tehditler nedeniyle” yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles’a konuşlandırılacağını ifade etti.