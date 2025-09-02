K.C.İ. İş Yerini Kurşunladı, Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafeye ortaklık konusunda anlaşmazlık yaşayan K.C.İ., yanında 5 kişi ile birlikte iş yerini kurşunladı. Olay, 29 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleşti. K.C.İ.’nin, ortak olmak istediği kafe sahibiyle bir tartışma yaşadığı ileri sürülüyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Tartışmanın ardından K.C.İ., yanında 3’ü çocuk 5 kişi ile birlikte kafeye geldi. Tabanca ile mekana giren K.C.İ., iş yerini kurşunladı. Olayın anı, kafedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından yönlendirilen polis ekipleri, K.C.İ.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

YAKALANAN ŞAHISLAR

Polis, olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.B., M.K., ve suça karışan çocuk M.E.S, H.H.T. ve B.Ö.’yü düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.