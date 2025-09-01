K.C.İ. Kafe Kurşunladı, 6 KişiTutuklandı

Haberler

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafeye ortak olma konusunda yaşanan anlaşmazlık, K.C.İ.’nin liderliğindeki bir grup tarafından kurşunlama eylemiyle sonuçlandı. Olay, 29 Ağustos günü, Tufanpaşa Mahallesi’ndeki kafede gerçekleşti. K.C.İ., iddialara göre, ortaklık kurmak istediği kafenin sahibiyle bir tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından, yanına üçü çocuk beş kişiyi alarak kafeye giden K.C.İ., mekana tabancayla saldırdı.

Kurşunlama anı, kafedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, K.C.İ.’yi kullandığı silahla yakaladı. Aynı zamanda, olaya karıştığı tespit edilen K.B., M.K., suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ve B.Ö. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorgulama işlemlerinin ardından altı kişi adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu olay, ilçedeki güvenlik endişelerini artırırken, adalet sürecinin işleyişi de dikkat çekiyor.

