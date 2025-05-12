K. Çakı, Ekiplerine Güçlü Destek Veriyor

ÇAĞDAŞ MÜCADELE VE TAKIM RUHUNA VURGU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom’u 76-73 yenerek sahadan galip ayrılan Karşıyaka’nın başantrenörü Ahmet Çakı, rakiplerine karşı büyük bir mücadele sergilediklerini ifade ediyor. Ahmet Çakı, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerinin fedakarlıklarla dolu bir çalışma süreci içinde olduğunu dile getirdi. Sezon boyunca sakatlık sıkıntıları yaşamalarına rağmen, takım olarak sahada özveriyle mücadele ettiklerini vurguladı.

SAKATLIKLAR VE ZORLUKLARA RAĞMEN ÖZVERİ

Çakı, takımın sakat oyuncularının durumuna da dikkat çekti. Hakan’ın sakatlığına rağmen mücadele ettiğini, Gallinat’ın bu maçta olamasa da bir düşme maçı olsaydı parkeye çıkacağını belirtti. Ergi’nin belinin sorunlu olduğunu ve Muhsin’in ayağında ağrı bulunduğunu aktaran Çakı, tüm bu fiziksel zorluklara rağmen takım olarak büyük bir özveriyle durduklarını söyledi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU

Kulüp olarak hem ekonomik hem de genel şartlar açısından zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çakı, “Bu dönemde başta genel menajerimiz Nihat Mala olmak üzere, oyuncularımız ve sağlık ekibimize kadar herkes tek yürek oldu. Yaşanan sorunlara karşı birlik ve dayanışma içinde çalıştık” diye konuştu. Ayrıca Avrupa Ligi seviyesindeki takımlarla oynarken bile rehavete kapılmadıklarını belirtip, sahaya odaklandıklarını vurguladı. “Sadece işimize odaklandık. Müthiş bir maç oynadık. Harika bir savunma, büyük bir mücadele gösterdik. Takımla, oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız her zamanki gibi yanımızdaydı, onlara gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.