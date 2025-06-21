K.E.S.O.B. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

S.S. KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Konut Yapı Kooperatifi’nin genel kurulu, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve kooperatif ortakları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, gündem maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

PROJE DETAYLARI VE GELECEK HEDİYELERİ

Şeyhi Odakır, konuşmasında konut projesinin ayrıntılarını aktardı. Esnaf ve sanatkarlara hizmet etme hedefinin devam ettiğini vurgulayan Odakır, “Genel kurulumuza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl konutlarımız için hazırlık aşamamız olacak. İnşallah gelecek yıl konutlarımızın temeli için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Konutlarımız Şehir Hastanesi’ne yakın bir yerde inşa edilecek. Verdiğimiz hiçbir sözü yerine getirmediğimiz olmadı. Bir kez daha söz veriyoruz, konutlarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp teslim etmeyi, mutluluğunuza ortak olmayı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Odakır’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri övgüyle karşıladı ve mevcut konut projesinin de başarıyla sonlanacağına inancını belirtti. Alan, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Genel kurul, alınan kararların görüşülmesi ve ortakların dilek temennilerini iletmesiyle tamamlandı.