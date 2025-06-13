Kâğıthane Belediyesi, Hamidiye Sosyal Tesisi’ni Yeniledi. Yeni Oyun Parkları Ve Spor Alanları Sunuldu. Engelli Erişimi İçin WC’ler Eklendi. Modern Aydınlatma Ve Yangın Alarmı Yapıldı. Tesis Güncel Tasarımla Hizmet Veriyor. Başkan Öztekin, Emeği Geçenlere Teşekkür Etti

KAĞITHANE BELEDİYESİ YENİLENEN SOSYAL TESİSİ HİZMETE SUNDU

Kağıthane Belediyesi, ilçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Hamidiye Sosyal Tesisi’ni yenileyerek halkın kullanımına sundu. Yenileme çalışmalarıyla birlikte çocuk oyun parkından spor sahalarına, peyzaj düzenlemelerinden ulaşımı kolaylaştıran yaya köprüsüne kadar birçok alanda kapsamlı bir revizyon gerçekleştirildi. Hamidiye Sosyal Tesisi’nde, 400 metrekarelik eski laminat zeminler kaldırılarak daha dayanıklı ve estetik fayanslarla değiştirildi. Elektrik altyapısı tamamen yenilenerek modern aydınlatma sistemi ve yangın alarmı sistemi entegre edildi. İç mekanların konforu için ısıtma ve soğutma sistemleri güncellendi.

YENİ SOSYAL KULLANIM ALANLARI OLUŞTURULDU

Tesisin sosyal kullanım alanları da yeniden tasarlandı. Eski mutfak ve çay servisi alanı kaldırılarak yerine daha işlevsel bir çay ocağı ve self-servis bölümü yapıldı. Engelli vatandaşların rahatça erişebileceği bay-bayan WC’ler ve mescit alanı tesisin içine eklendi. Dış mekanda daha önce kullanılmayan gölet bakıma alınarak canlandırıldı. Bahçe ve teras alanları çeşitli bitki ve çiçek türleriyle yeniden düzenlendi. Eski çardakların yerine yeni oturma grupları, masa-sandalyeler ve ambiyans aydınlatmalı toplantı alanları kuruldu. Çocuklar için park alanları ve spor sahaları tamamen yenilendi.

AÇILIŞTA BAŞKAN ÖZTEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Açılışta konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bugün Kağıthane’mizin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Hamidiye Sosyal Tesisimizi yenilenmiş haliyle sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebileceği, aileleriyle huzur bulabileceği modern ve donanımlı bir mekan olarak yeniden hayat buldu. Yaptığımız çalışmalarla tesisimizin yeşil alanları, zemin düzenlemeleri, mutfağı ve oturma bölümleri tamamen modern bir görünüme kavuştu. Ayrıca yaya köprüsü ve futbol sahasını da modernize ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum,” dedi.