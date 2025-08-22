K Göztepe Maç Özeti İzleyin!

MAÇTA HEYECAN DORUKTA

Süper Lig’de heyecan dolu bir mücadele kaldığı yerden sürüyor. Karabük ve Göztepe arasında oynanan maçı kaçıran futbolseverler, maçın özetini izleyerek önemli anlara ulaşmak istiyor. Karabük Göztepe maçı özeti izlemek isteyen fanatikler, “Karabük Göztepe maçı özeti izle!” araması yapıyor.

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Peki, Karabük Göztepe maçının skoru ne oldu, golleri kim attı? Karabük Göztepe maçı 2-0’lık Göztepe galibiyeti ile sonuçlandı. Maçın önemli anlarını izlemek için YouTube’dan Karabük Göztepe Süper Lig maçının özeti izlenebilir. Takipçileri için geniş özet ve önemli anları barındıran içerikler haberimizde yer alıyor. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN VE KANAL BİLGİSİ

Karabük Göztepe maçı, Bein Sports’tan canlı olarak yayınlandı. Maçın ardından özet görüntülerine ulaşmak isteyenler, Bein Sports’un YouTube kanalını ziyaret edebilir.