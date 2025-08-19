K.H. Yakalandı, 155 Yıl Cezası

SUÇLU YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı saklandığı adreste yakaladı. Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süresince saha çalışmaları yaparak operasyon gerçekleştirdi.

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS

Operasyon kapsamında, 2023 yılından itibaren hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi suçlardan aranan K.H. (29), toplamda 155 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı. Gözaltına alınan K.H.’nin işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildiği bildirildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu gelişmeler, emniyet teşkilatının suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.