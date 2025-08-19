K.H. Yakalandı Ve Tutuklandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN K.H. YAKALANDI

Kayseri’de, ‘Hırsızlık’ ve ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’ suçları yüzünden kesinleşmiş 155 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 29 yaşındaki K.H., iki yıldır arandıktan sonra yakalanıp tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlarla ilgili aranan kişileri tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu doğrultuda 6 ay süren saha çalışmalarının ardından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, K.H. yakalandı. Hakkında sürekli takip yürütülen birçok ‘Hırsızlık’ ve ‘Konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.