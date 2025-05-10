K. İşkan, Deneyimli Gazeteci Ve Televizyoncu

KEREM İŞKAN HAKKINDAKİ ARAŞTIRMALAR

Sosyal medya ve haber gündeminde sıkça karşımıza çıkan Kerem İşkan ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor. TV ekranlarında sıkça gördüğümüz bu isim hakkında geçmişi, mesleği ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kerem İşkan ne iş yapıyor, hangi görevde bulunuyor? İşte biyografisi, kariyer geçmişi ve hakkında merak edilen diğer detaylar.

BASIN VE YAYIN DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

Kerem İşkan, Türk basın ve yayın sektöründe uzun yıllardır aktif olarak görev yapan deneyimli bir gazetecidir. 1969 yılında Konya’nın Karatay ilçesinde doğan İşkan, medya kariyerine genç yaşta başlamıştır. Mesleki yolculuğu 1985 yılında Yeni Meram Gazetesi’nde pikaj-montaj bölümünde gerçekleşmiştir. Kısa süre içinde muhabirlik yapmaya geçen İşkan, Türkiye’de Yarın Gazetesi gibi birçok önemli medya kuruluşunda görev almıştır. Kariyeri boyunca muhabirlikten istihbarat şefliği, haber müdürlüğü, program koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği ve genel müdürlük gibi çeşitli pozisyonlarda sorumluluk üstlenmiştir.

Kerem İşkan sadece gazetecilikle sınırlı kalmayıp, televizyon, dergi ve yazılı basında da yöneticilik yaptı. Çevresel konulara olan hassasiyetiyle bilinen İşkan, Çevre Sağlığı Birliği Derneği (ÇESAB) Genel Başkanı olarak da görev almıştır. Halihazırda TV42 kanalında Ana Haber sunuculuğu ve Haber Daire Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde temsilci olarak da aktif olarak yer alıyor. Evli ve üç çocuk babası olan Kerem İşkan, mesleki tecrübesi ve gündeme dair yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine sahip.