K. İzmir’de Birsen Bayraktar Öldürüldü

DAVADA TANIK GÖRÜŞLERİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 73 yaşındaki eczacı Birsen Bayraktar’ın ölümüyle ilgili davada tanık olarak dinlenen İ.A., olay günü yaşananları aktardı. İ.A., “Kapıyı çaldık ama açan olmadı. Kapıda bir çift ayakkabı ve bir poşet vardı. Nizami, temiz bir erkek ayakkabısıydı. Kapı açılmayınca onların da televizyon sesinden rahatsız olup, Birsen Hanım’ın üst katındaki daireye gittik. Bu sırada Birsen Hanım’ın dairesinin kapısının kapandığını duyduk, tekrar inip kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bu sefer kapının önünde gördüğümüz ayakkabılar yoktu” dedi.

SUÇLAMALARA YANIT

Davanın tutuklu sanığı Uğur Can ise “Her şey yalan hepsi iftira. İki çocuk babası şerefli bir insanım. Rabbim şahidimdir. Ben suçsuzum” şeklinde savunma yaptı. Olay, 14 Nisan 2020’de Karşıyaka’da meydana geldi. Birsen Bayraktar’dan haber alınamayınca, oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu ve komşuları durumu polise iletti. Yapılan ihbar sonucunda evine giren polis, Bayraktar’ın cesedini buldu. İlk başta düşerek hayatını kaybettiği sanılan Bayraktar’ın otopsisinde cinayet sonucu öldüğü belirlendi.

Olayın Ardından Gelişmeler

Adli Tıp’ın raporuna göre, Bayraktar’ın ölümü künt kafa travmasına bağlı yaralanmalardan kaynaklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için uzun süre çalıştı. Olay günü komşulardan alınan ifadelere göre, Bayraktar’ın evinden sesler duyulmuş, kapıya çalındığında ayakkabıların olduğu tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Yapılan incelemeler sonucunda, apartmanın kapıcısı Uğur Can ve onun eşi M.C., olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldılar. Gözaltına alınan Can hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve tutuklandı. İddianamede Uğur Can ile elektrikçi Hakan H. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından ağır hapis cezası talep edildi.

TANIK İFADELERİ VE DURUŞMA GELİŞMELERİ

Davanın devamında, apartman sakinlerinden tanıklar dinlendi. İ.A., Birsen Hanım ile ilgili son görüşmelerini ve yaşanan durumu izleyicilere aktardı. Başka bir tanık olan M.Y. ise Birsen Bayraktar’dan hiç şüpheli bir durum hissetmediğini ancak tehditler aldığını aktardı. Duruşmada Uğur Can’ın avukatı, savunma yaparken, Bayraktar’ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu tepki gösterdi. Sonrasında mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Duruşmanın sonunda Uğur Can’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi ve duruşma 19 Haziran’a ertelendi.