K.k.k. O. S.b., Akdeniz Sempozyumu’na Katıldı

KATILIM VE AÇIKLAMALAR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu’na katıldı. Milli Savunma Bakanlığından gelen bilgilere göre, Bayraktaroğlu, 1-2 Haziran tarihlerinde Fransa’da düzenlenen ve Akdeniz’e kıyısı olan 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ile temsilcilerinin bir araya geldiği bu önemli etkinliğe iştirak etti.

Sempozyum, Charles de Gaulle Uçak Gemisi’nde yapıldı. Etkinliğin ilk oturumunda, önümüzdeki 10 yılda Akdeniz’in geleceği, operasyonel hazırlıklar ve iş birliği konuları üzerinde duruldu. İkinci oturumda ise hibrit ve siber tehditler ile bu tehditlere karşı iş birliği meseleleri tartışıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, sempozyuma katılan bazı ülkelerin komutanlarıyla bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

PARİS ZİYARETİ

Programın bir parçası olarak, Orgeneral Bayraktaroğlu Paris Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri ve iş birliğini daha da güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.