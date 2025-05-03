K. K. T. C. Açılış Töreni’nde Katılacak

NUMAN KURTULMUŞ KKTC’DE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak amacıyla Lefkoşa’ya ulaştı. Kurtulmuş, Ercan Havalimanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından karşılandı.

ÖNEMLİ TÖRELERDE GÖREV ALACAK

Lefkoşa’da bulunan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılacak. Bu etkinlikler, KKTC için önemli birer dönemeci temsil ediyor.