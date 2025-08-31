K. Kaymakam Ramazan Taşkın Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI

Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti ve burada jandarma personeline kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Üsteğmen Kamil Mert Köyce de hazır bulundu.

PERSONELLE ETKİLEŞİM

Kaymakam Taşkın, ziyareti sırasında görev başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi. Bu buluşma esnasında, personel ile sohbet etti ve onların çalışmalarında başarılar diledi. Taşkın’ın bu ziyareti, jandarma personeline moral sağlamayı hedefliyor.