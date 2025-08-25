K konuşanlar Programı Disney Plus’ta

YENİ YAYIN ADRESİ BELİRLENDİ

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya’nın yeni yayın platformu netleşti. Program, 4 yıl boyunca Exxen’de yayınlandıktan sonra Acun Ilıcalı ile ayrılık yaşayan Kaya’nın yeni adresi izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

HASAN CAN KAYA DISNEY PLUS İLE ANLAŞTI

İzleyicilerin beklediği bu gelişmenin sonunda kayda değer bir açıklama yapıldı. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Hasan Can Kaya kararını alarak Konuşanlar programının Disney Plus üzerinden yayınlanacağını duyurdu. Bu yeni platform, programın yeni ev sahipliği için seçildi.