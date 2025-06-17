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K.M. Kene Yakalandı, Kurtarılamadı

KANALI TUTAN KENELERİN RİSKİ

Sivas’ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde, 67 yaşındaki K.M.’ye bir kene tutundu. Başlangıçta kene fark edilmeyen yaşlı kadın, 7 çocuk annesi olarak bir süre sonra durumunu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören K.M., burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.

ARTAN VEFAT SAYISI

Öte yandan, Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Bu durum, kenelerin taşıdığı risklerin daha fazla önemsenmesi gerektiğini gösteriyor.

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