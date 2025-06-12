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K. M. O. İ, Yeni Sezonda Geliyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezon bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen bu popüler yarışmada, katılımcılara ilginç sorular yöneltilmeye devam ediliyor.

YARIŞMA SORUSUNUN DETAYLARI

Yarışmanın son bölümünde, “Çin’de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?” sorusu gündeme geldi. Bu sorunun seçenekleri arasında A: Ağrı ili merkezinden, B: Iğdır ilinin merkezinden, C: Ermenistan’ın başkenti Erivan’dan ve D: İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinden yer alıyordu. Doğru cevap ise A seçeneği olarak belirlendi.

Bu tür sorular, izleyicilerin bilgilerini sınarken, yarışmanın heyecanını da artırıyor. “Kim Milyoner Olmak İster”, izleyici kitlesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

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