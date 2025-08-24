K. P. Mağlubiyet Sonrası Çalışmalara Devam Edecek

GELECEĞE YATIRIM YAPILIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Bandırmaspor karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyet sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Palaz, “İlk yarıda yediğimiz gollerden sonra bir travma yaşadık. Genç oyuncuların gardı çabuk düşüyor, biz de onları toparlamakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında yaşanan bu mağlubiyet, takım için zorlu bir sınav oldu.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERİLİYOR

Maç sonunda yapılan basın toplantısında Koray Palaz, genç oyunculara güvendiklerini aktardı. “Tabii ki istemediğimiz bir skor oldu. Ancak biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu sezon genç oyuncularımıza daha çok şans veriyoruz” diyen Palaz, 16 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz haftaki performansından ve bugünün ilk kez mücadele eden isimlerinden bahsetti. Adana Demirspor, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor.

MENTAL GELİŞİM VURGUSU

Palaz, takımın mental olarak da gelişmesi gerektiğini vurguladı. “Özellikle ilk yarıda yediğimiz gollerden sonra bir travma yaşadık. Genç oyuncuların gardı çabuk düşüyor; biz de onları toparlamakla yükümlüyüz. Bu yüzden sadece futbolun içinde değil, uzman kişilerle mental çalışmalar da yapıyoruz” şeklinde konuşan teknik direktör, takımın gelişimi için bilinçli adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Tecrübeli teknik adam, hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerini de dile getirdi. “Bazı pozisyonlarda verilen kararlar bizi şaşırttı. Türkiye gibi profesyonel liglerin olduğu bir ülkede bu seviyede böyle hatalar görmek garip. Ama bahanelere sığınmadan yolumuza devam edeceğiz” şeklinde düşüncelerini paylaşan Palaz, bandean bir mesaj vererek Bandırmaspor’u da tebrik etti.

DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN MÜCADELE EDİLECEK

Koray Palaz, “Eksiklerimiz var ama daha çok çalışarak doğru yolda ilerleyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Adana Demirspor, önümüzdeki karşılaşmalar için kararlı ve özverili bir yaklaşım sergileyecek.