K Ripto Yatırım Fonlarında Değişim C İldiz

KRİPTO YATIRIM FONLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kripto yatırım fonlarındaki son gelişmeler piyasa uzmanlarını şaşkına çevirdi. CoinShares’in yayımladığı haftalık rapora göre, genellikle Bitcoin’in baskın olduğu kripto yatırım dünyasında dengeler değişiyor. ABD mahkemesinin tarifelere dair aldığı karar, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, Ethereum tabanlı ürünlerin öne çıkmasına ve avantaj sağlamasına neden oldu. Geçtiğimiz hafta Ethereum tabanlı yatırım ürünleri, kaydettikleri 321 milyon dolarlık net girişle altı haftalık toplam girişlerini 1,2 milyar dolara çıkardı. Bu performans, Ethereum’un 2024 yılı Aralık ayından bu yana en güçlü dönemini temsil ediyor.

ABD’DE ETHEREUM YATIRIM ÜRÜNLERİ BAŞRIKAZI

ABD’de Ethereum tabanlı borsa yatırım fonları, tek başına 285,8 milyon dolarlık giriş kaydetti. Ancak Bitcoin fonları, beklenmedik bir gerileme yaşadı. BlackRock’ın IBIT ETF’sindeki 34 günlük giriş serisi sonlandı. Mahkeme kararının etkisiyle, Bitcoin tabanlı yatırım araçları hafta ortasından itibaren 8 milyon dolarlık bir net çıkış yaşadı ve bu durum, 9,6 milyar dolarlık altı haftalık giriş serisinin sona ermesiyle sonuçlandı.

BÖLGESEL DAĞILIMDAKİ TRENDE DİKKAT

Bölgesel dağılımda, ABD pazarı 199 milyon dolarlık girişle lider konumunu korudu. Hong Kong ise dikkat çeken bir başarı gösterdi. Hong Kong pazarı, Nisan 2024 itibarıyla en yüksek haftalık girişi kaydedip 54,8 milyon dolar topladı. Avrupa pazarlarında ise Almanya ve Avustralya sırasıyla 42,9 milyon dolar ve 21,5 milyon dolarlık pozitif akış yaşadı. Bununla birlikte, İsviçre yatırım araçları 32,8 milyon dolarlık en büyük haftalık çıkışa tanık oldu.

XRP YATIRIM ÜRÜNLERİ GÜVEN SORUNU YAŞIYOR

XRP yatırım ürünleri, ikinci haftasında 28,2 milyon dolarlık net çıkış yaşayarak düşüş trendini sürdürdü. Bu durum, XRP yatırımcılarının güven problemleri yaşadığını gösteriyor.