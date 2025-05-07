K. Safranbolu’da Define Arandı

DEDEKTÖRLE DEFINE ARAYAN KİŞİLER GÖRÜNTÜLENDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, dedektörle define arayan iki kişi, fotokapanla tespit edildi. Olay, Sarıçiçek Yaylası’nda, yaban hayatını gözlemlemek isteyen bir kişinin ormanlık bölgeye yerleştirdiği fotokapan aracılığıyla ortaya çıktı.

YABAN HAYVANLARI VE İNSANLAR BİR ARADA

Fotokapan, ayı, karaca, tilki, domuz, tavşan ve sansar gibi çeşitli yaban hayvanlarının yanı sıra, dedektörle define arayan iki kişinin görüntülerini de kaydetti. Jandarma ekipleri, bu iki kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için gerekli çalışmaları başlattı.