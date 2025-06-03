K. Şelalesi Doğal Güzelliğiyle Bekliyor

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE ZİYARETÇİLERİ BEKLEYEN KONARLI ŞELALESİ

Erzincan’ın Tercan ilçesine 50 kilometre mesafede bulunan Konarlı Şelalesi, dağ yolu rotasında yer alması sebebiyle pek fazla tanınmıyor. Erzincan-Bingöl sınırında yer alan ve 2 bin metre yüksekliğe sahip bu şelale, Munzur Dağları’ndan gelen sularla besleniyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken şelaleyi yalnızca az sayıda ziyaretçi görebiliyor.

MUHTEŞEM DOĞA VE YAZ AYLARINDA SERİNLİK

Yaz aylarında su sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkıyor ve bu dağların yayla havasını hissettiriyor. Şelalenin suyu yıl boyunca akıyor ve yüksekliği 30 metre olan bir noktadan Konarlı Deresi’ne düşüyor, ardından kilometrelerce sonra Karasu Nehri’ne ulaşma yolculuğuna devam ediyor. Ulaşımın zorluğu nedeniyle hala bakir kalan bu doğal alan, Erzincan’ın merkezine yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

KEŞFEDİLMESİ BEKLENEN BİR YER

Konarlı Şelalesi’nin kaynak suyu, 500 metre mesafeden çıkarak tekrar 30 metre yüksekten Konarlı Deresi’ne akıyor. Bu pek bilinmeyen yer, doğaseverler için bekleyen bir doğal güzellik sunuyor.